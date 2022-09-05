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В индийском городе Мохали подвижная часть аттракциона "Башня свободного падения" рухнула вместе с людьми с высоты более 15 метров. Об этом 5 сентября сообщает местное издание Oneindia.
Аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты в Индии
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По предварительной информации, пострадали от 18 до 20 человек. Тяжелые травмы получили десять человек, их госпитализировали. В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как высотные качели постепенно пошли на снижение, а потом сорвались.

Медиков в парке не было, пришлось ждать их прибытия. Правоохранительные органы Индии расследуют причину происшествия.

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