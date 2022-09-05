Аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты в Индии

По предварительной информации, пострадали от 18 до 20 человек. Тяжелые травмы получили десять человек, их госпитализировали. В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как высотные качели постепенно пошли на снижение, а потом сорвались.
Медиков в парке не было, пришлось ждать их прибытия. Правоохранительные органы Индии расследуют причину происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Перевозчики пассажиров недовольны ситуацией: предупреждают, что могут поднять цены на билеты
Междугородние автобусные парки борются с нелегальными...
Премьер Литвы: плечом к плечу мы выстоим перед энергетическими вызовами, которые ожидают этой зимой
Плечом к плечу мы выстоим перед энергетическими...
О тепле останутся одни воспоминания: по ночам прогнозируют заморозки
В понедельник погоду в Литве обусловит юго-восточная...
Засуха в Европе — самая сильная за 500 лет: понесенный ущерб отразится и на ценах
Огромное влияние на экономику оказывают пожары,...
В Вильнюсе на ремонт закрыт Центр реестра: посетителей ждут в Лаздинае
ГУ "Центр реестра" информирует, что с 5 сентября на...