Аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты в Индии

По предварительной информации, пострадали от 18 до 20 человек. Тяжелые травмы получили десять человек, их госпитализировали. В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как высотные качели постепенно пошли на снижение, а потом сорвались.

Медиков в парке не было, пришлось ждать их прибытия. Правоохранительные органы Индии расследуют причину происшествия.