Атакована Львовская область "Шахедами", есть три попадания, пожары, под завалами найден погибший

 
Украинская правда
ФОТО: X (ex Twitter)
Три попадания в промышленные склады во Львове зафиксировали в результате российской атаки "Шахедами" ночью 19 сентября, 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

"По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 дронов "Шахед". 15 из них Силы ВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области. К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. Погиб один человек", сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий добавил, что на складах есть возгорания в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

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Украинская правда
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