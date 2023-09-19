Атакована Львовская область "Шахедами", есть три попадания, пожары, под завалами найден погибший

"По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 дронов "Шахед". 15 из них Силы ВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной обороны области. К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. Погиб один человек", сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.