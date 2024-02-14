Атаки хуситов в Красном море могут привести к дефициту чая в Европе

Любители чая в Европе, в частности в Великобритании, могут столкнуться с дефицитом любимого напитка.

Чайный лист выращивается в основном в Азии и Восточной Африке. Китай, Индия, Шри-Ланка и Кения производят примерно три четверти всего чая в мире.

Поставки из этих стран напрямую зависят от маршрутов, пролегающих через Красное море. В последние два месяца они были нарушены из-за нападений на грузовые суда йеменских хуситов.