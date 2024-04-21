Атака войск РФ на Украинск: есть погибшая и раненые

Днем в воскресенье российские войска ударили баллистическими ракетами по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. Он отметил, что целью атаки был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

Обстрел, как предполагается, велся из реактивной системы залпового огня "Смерч". Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские войска утром в воскресенье, 21 апреля, обстреляли город Украинск в Донецкой области, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, в результате атаки погибла 82-летняя местная жительница, еще четверо мужчин в возрасте от 21 года до 53 лет получили травмы различной степени тяжести.

В результате удара взрывной волной и обломками ракеты были повреждены частные дома, в одном из них упал потолок. По последним данным, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Российские военные заявили о взятии села Богдановка

Министерство обороны России сообщило о взятии российскими войсками села Богдановка в Донецкой области и отражении контратак Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Часов Яр и Красное.

Украинские военные, в свою очередь, говорят, что Часов Яр остается под контролем ВСУ. Сообщения о взятии российскими силами Богдановки украинская сторона не комментировала.