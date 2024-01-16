Атака России на НАТО? Эксперты о публикации в Bild

Первый этап, указывает Bild, начнется уже в феврале этого года с дополнительной мобилизации в России 200 тысяч военнообязанных и успешного весеннего наступления российской армии в Украине до июня этого года. В июле же начнется сначала скрытое, а затем все более явное нападение России на страны Запада с использованием кибердиверсий и других гибридных методов ведения войны — главным образом, против стран Балтии.

Авторы статьи — Юлиан Репке и Георгиос Ксантопулус — уверяют, что в их распоряжении оказался секретный план бундесвера, разработанный на случай, пишут они, "драматического сценария гибридного широкомасштабного российского нападения на восточный фланг НАТО" летом 2025 года.

Вот некоторые из заголовков российских СМИ к публикациям со ссылкой на Bild: " Германия готовится к войне между Россией и НАТО после поражения ВСУ ", " Германия собирается противостоять России после поражения ВСУ", "В Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией", "Bild узнал о подготовке в Берлине к сценарию войны России и НАТО", "В Кремле не комментируют сообщение Bild о разработке ФРГ "сценария войны НАТО с РФ"…

Бульварная газета Bild- самая массовая в ФРГ — нередко становится инициатором шумных медиакомпаний. Но ее публикация в минувшее воскресенье, 14 января, вызвала повышенный интерес не столько в Германии , сколько в России.

Чем заканчивается эскалация, не ясно: Bild уверяет, что сценарий бундесвера заканчивается на 30-й день после "дня Х", когда в районе Сувалкского коридора друг другу противостоят полмиллиона вооруженных до зубов солдат России и НАТО.

А дальше, в условиях временного безвластия в США после президентских выборов, Россия повторяет восточноукраинский сценарий 2014 года, но уже на территории НАТО. В "день Х" главнокомандующий НАТО приказывает перебросить 300 тысяч военнослужащих альянса, в том числе, 30 тысяч солдат бундесвера на восточный фланг НАТО.

В сентябре Россия начинает широкомасштабные учения "Запад-2024" на западе РФ и в Беларуси, в октябре размещает ракеты средней дальности и наращивает свои войска в Калининградской области, якобы для того, чтобы упредить готовящееся нападение НАТО. На самом же деле Россия планирует захватить узкий Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой и инсценировать там в декабре 2024 года пограничный конфликт с многочисленными жертвами. В мае 2025 года в НАТО принимают решение о мерах сдерживания, чтобы не допустить нападения России на Сувалкский коридор из Калининградской области и из Беларуси.

Что говорят в Минобороне ФРГ и в НАТО



В министерстве обороны ФРГ отказались комментировать изложенный в Bild сценарий эскалации отношений России и НАТО. Вместе с тем представитель Минобороны заявил, что "изучение различных сценариев, какими бы невероятными они ни были, относится к повседневной работе в войсках, в особенности в ходе обучения военнослужащих".

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, в свою очередь, указал, что попавший в распоряжение Bild материал является сценарием учений, а не секретным анализом разведки. Сценарий учений, поясняет он, это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области.

В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас, добавил Сартс, в сценариях используются реальные страны и географические названия.

Вольфганг Рихтер: "Разработка сценариев войны абсолютно нормальна для любой армии"