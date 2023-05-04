Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Кремль полдня скрывал информацию об атаке?

Первые видео атаки на Кремль появились еще ночью в канале для жителей районов Якиманка и Замоскворечье. Его администраторы рассказали, что жители дома на улице Серафимовича (известен как Дом на набережной) услышали "хлопок", который по силе был похож на "раскат грома".

Также жители района обратили внимание на "искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков". На одном из двух опубликованных видео видно, что в ночь на 3 мая подсветка Кремля и Кремлевской набережной отключились. На другом — снят дым над кремлевской стеной.

Би-би-си попыталась связаться с авторами видео, но те согласились общаться со СМИ лишь при условии финансового вознаграждения.

Примечательно, что в других городских пабликах произошедшее в Кремле не обсуждалось. Судя по всему, движение в центре Москвы не перекрывалось. Музеи Московского Кремля, согласно официальному сайту, работают по обычному расписанию, не был ограничен и доступ в Александровский сад. Красная площадь еще с конца апреля закрыта для подготовки к параду в честь Дня победы.

Житель Дома на Набережной рассказал Би-би-си, что не видел сам инцидент, который произошел глубокой ночью, но ни утром, ни вечером не заметил в районе признаков чрезвычайного происшествия, а об атаке дронов узнал из новостей по ТВ.

Активно ролики, появившейся в канале района Якиманка, начали обсуждать лишь днем, после того, как об атаке заявила пресс-служба Кремля, расценившая ее как попытку покушения на Владимира Путина (которого, впрочем, в Кремле в этот момент не было).

После этого в СМИ и соцсетях стали появляться видео произошедшего, снятые с более близкого расстояния. Одна из записей сделана со стороны Красной площади. На видео видно, как дрон пролетает прямо над брусчаткой и еще в воздухе взрывается у купола Сенатского дворца, официальной резиденции Владимира Путина, на которой установлен российский флаг. При этом видно, что прямо рядом с куполом в этот момент находятся двое мужчин — предположительно, сотрудники спецслужб. Первоисточник этого ролика неизвестен, но, скорее всего, это запись камеры наблюдения, переснятая на мобильный телефон.

Затем два разных видео случившегося опубликовал телеканал ТВЦ. На них, судя по всему, сняты две разные атаки, сделанные двумя разными беспилотниками.

На одной записи дрон летит над Красной площадью со стороны Лубянки и взрывается у купола Сенатского дворца, затем виден дым. На другом видео дрон прилетает с противоположной стороны и врезается прямо в здание, после чего на крыше начинается пожар. То есть, дроны двигались с двух разных направлений, но в одну цель.

На роликах хорошо видно, что время, которое во время атаки показывают куранты на Спасской башни, отличается. Судя по всему, ситуация развивалась так: сначала, около 2:30 утра, в купол врезался дрон, летевший со стороны Москвы-реки, и загорелся. Затем, примерно через 15 минут, над Красной площадью пролетел еще один беспилотник, двигавшийся со стороны Китай-города — он взорвался у купола Сенатского дворца. Предположительно, эта вторая атака фигурирует в ролике, на котором у купола видны люди.

При этом сегодня телеграм-канал SHOT опубликовал cъемку крыши Сенатского дворца, на которой не видно никаких повреждений. Би-би-си не может подтвердить, когда было сделано это видео.

Мог ли украинский дрон долететь до Кремля? Объясняет военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов

Кремль — один из самых защищенных в России объектов. Каждый, кто за последние годы пытался проехать вдоль его стен по Кремлевской набережной с включенным GPS-навигатором, мог проверить на практике — при подъезде к Кремлю метка на экране указывала на один из столичных аэропортов.

Это результат действия систем радиоэлектронной борьбы — таким образом они препятствуют простым коммерческим дронам, в которых установлена защита от полетов вблизи аэропортов. Эта защита может быть снята. Военные дроны используют различные системы для преодоления средств РЭБ. Один из способов — использование на определенных участках полета так называемой инерциальной навигации, то есть автопилота. Такая система менее уязвима для радиоэлектронного противодействия, но снижает точность.

Разумеется, в условиях такого радиоэлектронного противодействия управлять беспилотником по радиосвязи очень сложно, если не сказать невозможно. Он должен лететь по заданной программе к определенной цели самостоятельно.

Есть и более широкий контур защиты Кремля от беспилотников в пределах Москвы. О его составе мало что известно, однако в январе на крышах зданий вокруг центра города стали устанавливать зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные в том числе и для борьбы с беспилотниками.

Судя по кадрам, которые попали в сеть, это был сравнительно небольшой дрон самолетного типа, вероятно, с пропеллером, поскольку летел на небольшой скорости. Такие аппараты часто изготавливают с применением углепластика, так что их непросто заметить радиолокационными средствами, особенно когда они летят на небольшой высоте.

Существует еще более широкий контур ПВО, который защищает уже всю Москву. Однако войска противовоздушной обороны нацелены скорее на борьбу с более крупными целями — начиная с боеголовок межконтинентальных ракет и заканчивая самолетами.

Небольшие дроны, как показывает практика, способны преодолевать систему ПВО и долетать до Подмосковья. Известно как минимум о двух случаях, когда в Московской области находили дроны со взрывчаткой: в конце февраля — в Коломенском районе, а в конце апреля — под Ногинском. В обоих случаях обломки дронов были опознаны как беспилотники UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет".

Дальность действия таких дронов — до 800 километров, так что если предположить, что их могли запускать украинцы, то технически это сделать было можно. Многие комментаторы уже после этих случаев говорили, что такие пуски похожи на проверку российской ПВО перед реальной атакой. Но официальный Киев тогда, как и сейчас, не стал брать на себя ответственность.

Разумеется, дрон, взорвавшийся над куполом Сенатского дворца в Кремле, могли запустить и с более близкого расстояния, и тогда ему не нужно было бы лететь многие сотни километров, рискуя быть сбитым из ЗРК или посаженным системой РЭБ. Но сейчас это уже просто любопытные детали, потому что результат такого удара уже есть — он расходится в роликах, снятых в ночной Москве, на которых дрон, несмотря на зенитные комплексы и станции радиоэлектронной борьбы, долетает до Кремля и взрывается.

Как произошедшее может повлиять на военную стратегию Кремля? Отвечает военный корреспондент Би-би-си Илья Абишев

Самое тревожное для обитателей Кремля и горячо поддерживающих войну пропагандистов и прочих Z-активистов даже не то, что беспилотники, как они уверены, украинские, способны преодолеть все системы ПВО и долететь до центра Москвы. После ударов по стратегической авиабазе под Саратовом и обнаружения дронов со взрывчаткой в Подмосковье сомнений в этом и так было мало.

Гораздо большую тревогу должна вызывать изумительная точность атак. Двойное попадание беспилотников в купол президентской резиденции можно сравнить с попаданием пули в копеечную монету, и здесь может быть лишь два варианта: либо работают высококлассные снайпера с хорошо пристрелянными винтовками и мощными прицелами, либо стреляют в упор.

Что делать Кремлю в такой ситуации, непонятно. Возложить ответственность на Киев и, возможно, ударить по нему для острастки — это непременно, но угрозу повторных атак по терроритории России это не снимает.

Инициировать "эффект Руста" и сменить в разгар войны военное командование, не способное защитить столицу от воздушных налетов? Но станет ли небо над Москвой безопаснее при новых военачальниках — большой вопрос. А что если организаторы атаки на Кремль именно смены командования и добивались?

А если военные вообще не виноваты, а опасность исходит от действующих под боком диверсантов? А если это все происки внутренних врагов или активизировавших борьбу за сферы влияния различных военно-патриотических группировок? А если тут замешаны сами силовики?

Наряду с этими мучительными вопросами перед российским руководством стоит и еще один: не стоит ли ради элементарной безопасности отменить военный парад на Красной площади, как это уже сделали власти Крыма и ряда близких к Украине областей? Времени на раздумье осталось совсем немного.