Атака беспилотника по Севастополю: ранены несколько человек

"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он в своем телеграм-канале.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности, информирует Русская служба Би-би-си.

Спикер Одесской Областной военной администрации Сергей Братчук назвал это провокацией.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", – написал он.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не прокомментировала порталу LIGA.net сообщение оккупантов, однако отметила, что ОК "Юг" о таком не сообщало.

Между тем Россия увеличила корабельную группировку в Черном море. Вдоль побережья Крыма в направлении Анапы в настоящее время маневрируют 14 боевых кораблей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на украинское оперативное командование "Юг".

"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно, пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракетобезопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении Киева.