AstraZeneca отрицает обман европейцев с вакциной

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отвергает обвинения в поставках предназначенных для Евросоюза вакцин в другие страны. Об этом глава компании Паскаль Сорио заявил в интервью, которое было опубликовано во вторник, 26 января, рядом европейских газет, в том числе и немецкой Die Welt.

AstraZeneca не продает свою вакцину "где-то ради выгоды", подчеркнул Сорио, отметив, что компания "не зарабатывает на этой вакцине денег" и "справедливо относится к Европе". В Еврокомиссии между тем зреет подозрение, что перебои с поставками вакцины в ЕС могут быть связаны с тем, что AstraZeneca перебрасывает часть предназначенных для ЕС вакцин на рынок Великобритании и других не входящих в ЕС стран. В понедельник представители AstraZeneca не смогли объяснить происходящее представителям Еврокомиссии, следующая встреча намечена на среду.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 "и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины". Фон дер Ляйен также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.

На 60 процентов меньше ожидаемого



22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. По словам высокопоставленного представителя Брюсселя, компания в первом квартале может обеспечить поставки не более чем 31 млн доз — на 60 процентов меньше, чем планировалось.

Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как указал представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.