По словам двух собеседников агентства, российский дипломат проходит лечение на Бали в связи с болезнью сердца. По данным Associated Press, министр был доставлен в Sanglah в Денпасаре на юге индонезийского острова.

В свою очередь губернатор Бали сообщил Reuters, что Лавров здоров и находится в больнице на обследовании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фейком» сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заявила она в своем телеграм-канале.



Захарова также опубликовала видео с министром. Где оно было записано, неясно. В ролике Лавров, комментируя сообщения о своей госпитализации, пожелал западным журналистам «быть почестнее» и «писать правду почаще».

Сам Лавров на фоне новостей о своей госпитализации сообщил ТАСС, что готовится к саммиту G20 в гостинице.