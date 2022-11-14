По словам двух собеседников агентства, российский дипломат проходит лечение на Бали в связи с болезнью сердца. По данным Associated Press, министр был доставлен в Sanglah в Денпасаре на юге индонезийского острова.
В свою очередь губернатор Бали сообщил Reuters, что Лавров здоров и находится в больнице на обследовании.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фейком» сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заявила она в своем телеграм-канале.
Захарова также опубликовала видео с министром. Где оно было записано, неясно. В ролике Лавров, комментируя сообщения о своей госпитализации, пожелал западным журналистам «быть почестнее» и «писать правду почаще».
Сам Лавров на фоне новостей о своей госпитализации сообщил ТАСС, что готовится к саммиту G20 в гостинице.
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