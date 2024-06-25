Ассанж освобожден из тюрьмы в Лондоне и готовится заключить сделку с властями США

В соответствии со сделкой на нем 52-летнему Ассанжу будут предъявлены обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

Самолет с Ассанжем сначала приземлится для дозаправки в Бангкоке, а затем отправится на американскую островную территорию Северные Марианские острова, где в среду, 26 июня, должно состояться заседание суда.

Они отметили, что сделка стала возможна благодаря глобальной кампании поддержки после длительных переговоров с Министерством юстиции США, и добавили, что официально процедура еще не завершена.

„Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима „Белмарш“ утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт „Станстед“, где сел на самолет и улетел из Великобритании“, — написали соратники Ассанжа в соцсети X.

Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения с зачетом пяти лет, которые он уже провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, после чего он будет освобожден и сможет вернуться на родину в Австралию.

Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном — по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш, касающихся войн в Афганистане и Ираке.

Как ожидается, в среду в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана — будет оформлена сделка, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту.