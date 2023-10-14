Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку

В городе, расположенном у самой линии фронта, по последним оценкам украинских властей, остаётся около 1600 мирных жителей. Сейчас их эвакуация из-за обстрелов невозможна. За минувшие сутки был ранен один житель Авдеевки.

Глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио предположил, что активизация российских военных под Авдеевкой связана с тем, что им поставлена задача выйти к 31 декабря на административные границы Донецкой области (российские власти официально считают её российской территорией). "Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", – сказал Барабаш.

Российское Минобороны, как и так называемые военкоры, крайне скупо освещают последнее наступление на Авдеевку. Ряд прокремлёвских блогеров пишут о том, что российским военным удалось продвинуться вперёд, другие отмечают, что наступление идёт тяжело и медленно.