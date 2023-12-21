Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в центре города Газа обширную систему туннелей, используемых главарями радикального исламистского движения ХАМАС.

Ключевую роль играет одна из площадей, откуда можно подземными путями попасть в "укрытия, штабы и квартиры" политического и военного руководства движения, объяснили израильские военные в среду, 20 декабря.

"Площадь Палестины" находится в "элитном квартале" Газы, который взят под контроль израильскими военнослужащими, подчеркнули в ЦАХАЛ. Площадь "являлась центром военного управления ХАМАС и окружена зданиями, служившими штабами, шахтами туннелей террористов и стратегическими постройками, принадлежащими ХАМАС", добавили в армейской пресс-службе. По ее словам, военная инфраструктура располагалась "в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов и специальной школы для глухих детей".