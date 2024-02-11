Армия Израиля нашла туннель ХАМАС под зданием агентства ООН в Газе

Израильские военные провели журналистов по 700-метровому туннелю. Он пролегает на глубине 20 метров под землёй. Непосредственно под зданием штаб-квартиры БАПОР находятся помещения, в которых были обнаружены серверы и другая компьютерная техника. По утверждению военных, это был центр разведки ХАМАС. Также подземные служебные помещения найдены под зданием расположенной неподалёку школы, находящейся в ведении агентства ООН.

Военнослужащие продемонстрировали электрические провода и оптоволоконные кабели, часть из которых выходила на поверхность — в подвал здания БАПОР. Оттуда же, как они утверждают, в туннель поступала электроэнергия. В самом здании агентства были обнаружены оружие и боеприпасы ХАМАС, оставленные, предположительно, уже после того, как сотрудники БАПОР покинули штаб-квартиру.