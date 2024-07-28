Армия Израиля нанесла удары по объектам „Хезболлах“ в Ливане

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс „Хезболлах“ „перешла все красные линии“ и предупредил о возможности „полномасштабной войны“. При этом Израиль получит поддержку со стороны европейских стран и США, уверен он. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, а радикальное шиитское движение „Хезболлах“ заплатит за это цену, „какую оно еще не платило“.