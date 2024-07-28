Армия Израиля нанесла удары по объектам „Хезболлах“ в Ливане

Израильские ВВС нанесли удар по ряду террористических объектов радикального шиитского движения „Хезболлах“ в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди объектов атаки - склады с оружием и террористическая инфраструктура, написали представители ЦАХАЛ в воскресенье, 28 июля, в Telegram.
Удар по Голанским высотам: не менее 12 жертв
Израиль обвинил ливанское движение „Хезболлах“ в совершенном накануне обстреле деревни Мадждаль Шамс на севере Голанских высот, в результате которого погибли не менее 12 человек на футбольном поле, большинство из которых - дети и подростки. По данным израильской армии, для удара использовалась ракета Falaq-1 иранского производства. Шиитские радикалы отрицают свою причастность к атаке.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс „Хезболлах“ „перешла все красные линии“ и предупредил о возможности „полномасштабной войны“. При этом Израиль получит поддержку со стороны европейских стран и США, уверен он. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, а радикальное шиитское движение „Хезболлах“ заплатит за это цену, „какую оно еще не платило“.
В свою очередь правительство Ливана на фоне удара по деревне Мадждаль Шамс осудило „все акты насилия и агрессии против гражданского населения“. „Нападения на гражданских лиц являются вопиющим нарушением международного права и противоречат принципам гуманности“, - говорится в заявлении правительства, призывающем „к немедленному прекращению боевых действий“.