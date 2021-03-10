В конце февраля Гаспарян и еще 40 старших офицеров призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна (на фото).

Пашинян в ответ уволил генерала, обвинив его в предательстве и попытке переворота, хотя военные не пытались захватить власть силой — их действия ограничились обращением.

Президент страны Армен Саркисян не подписал указ об отставке главы генштаба, но и не стал его оспаривать, и он автоматически вступил в силу.

Отставка Гаспаряна не означает конца противостояния правительства и армии. В среду другой высокопоставленный военный, генерал Григорий Хачатуров, потребовал отставки премьера и заявил, что каждый день Пашиняна у власти разрушает безопасность Армении.

Страна находится в глубоком кризисе после поражения в войне в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года. Правительство винит своих предшественников, оппозиция — власти, обвинения в госизмене стали нормой.

Россия считает спор генералов с правительством внутренним делом Армении. В понедельник замглавы российского МИДа Андрей Руденко выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса.

США и Евросоюз указали на невмешательство армии в политику, прописанное в конституции.

Турция резко осудила "попытку переворота".

Генерал уходит, но обещает продолжить борьбу



Утром в среду Пашинян выступил с заявлением, в котором назвал генерала Оника Гаспаряна освобожденным от исполнения обязанностей главы генерального штаба вооруженных сил Армении "силой закона".

Речь идет о том, что истек срок, в который президент мог по конституции оспорить решение, направив его на проверку в Конституционный суд.

Президент Саркисян указ об увольнении не подписал — но и оспаривать его не стал. Вместо этого он попросил суд проверить закон 2017 года о военной службе.

Это решение разочаровало оппозицию, которая несколько раз встречалась с президентом и выражала поддержку армии.

"Армен Саркисян поступил, как [Понтий] Пилат… Он умыл руки", — заявил один из лидеров оппозиции, представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.

Бывший глава генштаба Гаспарян продолжает настаивать на отставке Пашиняна и необходимости досрочных выборов.

Он считает решение о своем увольнении противоречащим конституции и будет оспаривать его в суде.

"С целью обеспечения верховенства конституции и права в Республике Армения и реализации силы исключительно на основе права я обратился в административный суд", — говорится в заявлении генерала.

"Я продолжу свою службу Родине и армянскому народу в ином статусе".

Гаспарян ушел, но спор продолжается



Пашинян уже нашел замену опальному генералу: в среду он назначил главой генштаба Артака Давтяна. Теперь это решение должен утвердить президент.

Давтян впервые занял эту должность в мае 2018 года, после прихода Пашиняна к власти на волне массовых протестов. Он был уволен летом прошлого года после того, как газеты сообщили о пышной свадьбе его сына в загородном доме, в нарушение правил чрезвычайного положения, введенного для борьбы с пандемией коронавируса.

Но противостояние армии и кабинета Пашиняна не закончилось с уходом Гаспаряна. В конце февраля вместе с ним отставки премьера требовали еще десятки старших офицеров, и в среду эту позицию подтвердил генерал Григорий Хачатуров, командующий 3-м армейским корпусом.

"Каждый день, час, нахождение Пашиняна на должности премьер-министра [Армении] разрушает безопасность [Республики Армения] и ставит под сомнение будущее нашей родины", — заявил Хачатуров.

Летом Пашинян наградил Хачатурова орденом Боевого креста 1-й степени.

Выступление военных в конце февраля воодушевило оппозицию, которая стала проводить регулярные протесты на проспекте Маршала Баграмяна.

Во вторник протестующие заблокировали входы в парламент страны. Они требуют немедленной отставки премьера и назначение своего кандидата для проведения досрочных выборов.

Тем временем оппозиционные фракции в парламенте обсуждают с правящей силой возможную дату голосования.

Пашинян уже несколько раз менял свою позицию — осенью он обещал провести досрочные выборы. Затем он отказался от этого решения, но позже заявил о готовности к обсуждению даты выборов.

Рейтинг Пашиняна, два года остававшийся рекордно высоким, резко упал после поражения в войне в Карабахе. Однако оппозиция остается еще менее популярной.

Политический кризис в Ереване развивается без активного вмешательства внешних игроков. В Кремле и российском МИДе несколько раз подчеркивали, что это внутреннее дело страны.

"Рассматриваем это как внутреннее дело Армении. Мы не вмешиваемся в эти процессы, которые там происходят, и не занимаем ничью сторону", — сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в среду.

Евросоюз и США призвали всех участников ситуации найти скорейшее разрешение и напомнили, что по конституции Армении армия находится под гражданским контролем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и МИД республики осудили "попытку переворота" в Армении, хотя между двумя странами нет дипломатических отношений.