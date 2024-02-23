Армения приостанавливает членство в ОДКБ

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - заморожено, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 вечером в четверг, 22 февраля. Тем самым он ответил на вопрос ведущего, намерен ли Ереван выйти из организации, в которой "доминирует Россия". Еще в ноябре прошлого года он говорил, что Армения не готовится покинуть ОДКБ.

В ходе своего ответа французским журналистам премьер-министр Армении сообщил также, что так называемый договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполнялся, особенно в 2021-2022 годах - в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении. "Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Пашинян в эфире телеканала France 24.