Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН

Составители иска указывают, что Азербайджан "должен воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение его обязательств" в рамках этой конвенции. Армения просит суд обязать правительство Ильхама Алиева дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста к армянскому населению региона и помочь в восстановлении коммунальной системы.

Ереван также добивается, чтобы Баку признал действительными акты гражданского состояния, выданные властями Нагорного Карабаха, и воздержался от "принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих" упраздненной республики.

Кроме того, армянская сторона требует, чтобы азербайджанские военные и представители правоохранительных органов покинули гражданские объекты Нагорного Карабаха, и настаивает на запрете сноса памятников армянского культурного наследия в регионе.

Миссия ООН посетит в выходные Нагорный Карабах