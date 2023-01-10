«Министр обороны Армении уже письменно сообщил своим коллегам из ОДКБ, что в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ в Армении. Данные учения, во всяком случае в этом году, в Армении проведены не будут», — заявил премьер-министр.

В чем заключается «данная ситуация», Пашинян не пояснил.

Ранее Минобороны России сообщило, что на территории Армении будут проведены совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Ведомство пока не прокомментировало заявление Пашиняна.

В середине сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Вскоре при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном было заключено соглашение о прекращении огня, однако военные регулярно сообщают о новых столкновениях.

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, мотивировав это тем, что в ней отсутствовала политическая оценка действий Азербайджана. ОДКБ не дала Армении гарантий безопасности в конфликте с Азербайджаном.

Конфликт снова обострился в середине декабря, когда Лачинский коридор — дорога, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, — оказалась заблокирована активистами. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха. Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, а сам регион оказался на грани гуманитарного кризиса.