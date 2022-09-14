aA
Азербайджанские войска обстреляли пункт размещения пограничных войск России на территории Армении в Гегаркуникской области на востоке страны. В результате удара было повреждено здание, где размещались пограничники, и техника. Об этом сообщило министерство обороны Армении. Азербайджан отверг обвинения.
Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле российских пограничников
© Reuters / Scanpix

Попадание по пограничному пункту могло произойти в ходе ночной артиллерийской перестрелки между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона уточняет, что обстрел произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. По информации местных СМИ, пострадавших среди российских пограничников нет. Личный состав был выведен с места дислокации.

Статьи по теме:
Армения просит РФ о помощи из-за конфликта с Азербайджаном

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в начале недели. В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.

В ноябре 2020 года Азербайджан сбил российский военный вертолёт Ми-24 в Армении. Погибли два человека. Позднее Баку принёс извинения за этот инцидент, заявив, что атака была непреднамеренной.

Гегаркуникская область Армении не граничит с Россией. Как утверждается, российские пограничники находятся там с гуманитарной миссией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода

TOP новостей

Корни литовского чуда: почему во всем мире продукты дешевеют, а у нас – дорожают

ООН сообщает, что в августе в мире цены на продукты...

Со следующей недели начинается вакцинация от коронавируса: кому не стоит спешить

В среду Минздрав Литвы сообщил, что со следующей...

Эфир Delfi: совместимы ли российский паспорт и бизнес в Литве? (1)

В Сейме Литвы предлагают в связи с признанием России...

ДГБ рассказал об инциденте на границе с Россией: гражданин Литвы был арестован и подвергся насилию  допрашивали из-за записей в фейсбуке

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы в среду...

Правительство утвердило критерии прибытия в Литву граждан России: кого они коснутся

После закрытия с понедельника странами Балтии и...