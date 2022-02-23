"Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН", — подчеркнул он. Одновременно Унанян выразил надежду на совершение "всех необходимых шагов для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации".
Россия признала ДНР и ЛНР
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. На Западе опасаются военной эскалации конфликта. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.
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