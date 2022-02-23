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Армения не планирует вслед за Россией признавать самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики" (ДНР и ЛНР). Такой вопрос не стоит на повестке, заявил во вторник, 23 февраля, агентству "Арменпресс" пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.
Armėnijos vėliava
Armėnijos vėliava
© Shutterstock nuotr.

"Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН", — подчеркнул он. Одновременно Унанян выразил надежду на совершение "всех необходимых шагов для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации".

Россия признала ДНР и ЛНР

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Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. На Западе опасаются военной эскалации конфликта. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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