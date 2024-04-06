Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

Министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обострении обстановки на общей границе. "В ночь с 5 на 6 апреля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС РА с переменной интенсивностью из огнестрельного оружия различного калибра на ряде направлений приграничной зоны", - заявило армянское оборонное ведомство утром в субботу, 6 апреля.

В том же сообщении отмечается, что "в ночное время большая часть обстрелов азербайджанских вооруженных сил носила нецелевой и нерегулярный характер".

Между тем в Баку утверждают, что за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, "расположенные в различных направлениях, подвергались обстрелу (со стороны Армении. - Ред.), в целом, 30 раз".

Армения обвиняет Азербайджан в провокациях