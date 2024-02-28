Армения и Азербайджан начали мирные переговоры в Берлине по приглашению правительства ФРГ . В среду, 28 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приняла глав внешнеполитических ведомств обеих стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в рамках усилий по разрешению длящегося несколько десятилетий конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Теперь появилась возможность установления прочного мира в регионе, заявила Бербок. По ее словам, обе стороны уже предприняли смелые шаги, чтобы оставить прошлое позади. "Я аплодирую вам и вашим правительствам за смелость, которую вы проявляете для достижения этой цели", - заявила она армянскому и азербайджанскому коллегам. Открывая двухдневные переговоры, Бербок подчеркнула, что для продвижения вперед необходимы "настоящая приверженность и решительность", а достижение согласия между двумя кавказскими государствами будет иметь "положительный эффект за пределами обеих стран" и "откроет путь к лучшему будущему и процветанию на Южном Кавказе".