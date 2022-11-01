В итоговом заявлении говорится, что все спорные вопросы буду решаться "на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ", в нем также подчеркнута важность подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Договоренность заключена спустя полтора месяца после самых ожесточенных столкновений между Арменией и Азербайджаном со времен войны в 2020 году.

"По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча, которая создала очень хорошую атмосферу для возможных будущих договоренностей", — сообщил журналистам российский президент.

"По мирному договору — его пока нет. И здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

В преддверии трехстороннего саммита Путин встретился по отдельности с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Накануне встречи Пашинян настаивал на том, что приоритеты Еревана включают уход Азербайджана из районов Карабаха, контролируемых российскими миротворцами, и освобождение армянских военнопленных.

"Карабахский конфликт уже стал частью истории. Этот вопрос был решен два года назад. Так что обсуждать в этом контексте практически нечего", — заявил Алиев.

Трехсторонние переговоры в Сочи прошли на фоне ощутимой потери Россией своего влияния на Кавказе после явных неудач, которые она терпит в войне против Украины.

Две войны и попытки перемирия



Армения и Азербайджан вели две войны в Нагорном Карабахе — в 2020 году и в 1990-х годах.

Шестинедельная война осенью 2020 года, унесшая жизни более 6500 военнослужащих с обеих сторон, закончилась заключенной при посредничестве России сделкой, по которой Ереван уступил участки территории, которые он контролировал на протяжении нескольких десятилетий.

В сентябре 2022 года более 280 человек были убиты или пропали в ходе столкновений, которые поставили под угрозу вялотекущий мирный процесс.

Боевые действия закончились 14 сентября прекращением огня при посредничестве США после неудачных попыток России помочь заключить перемирие.

Поскольку Москва находится на мировой арене во все большей изоляции, ведущую роль в переговорах между Арменией и Азербайджаном в последнее время взяли на себя Соединенные Штаты и ЕС.

В августе председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон организовали переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

3 октября, и опять по инициативе Вашингтона и Брюсселя, министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Женеве, чтобы начать работу над текстом будущего мирного договора.

Евросоюз объявил об отправке "гражданской миссии ЕС" в Армению для наблюдения за нарушениями режима прекращения огня.

Активные усилия для решения конфликта принимает и Турция, являющаяся основным союзником Азербайджана. Недавно ее президент, Реджеп Тайип Эрдоган, встретился с Алиевым и Пашиняном в Праге.