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Специалисты изучили канализационную систему Колизея в Риме и обнаружили в ней остатки еды, которую ели зрители во время гладиаторских боев.
Romos Koliziejus
Romos Koliziejus
© Vida Press

Исследование, которое продолжалось весь этот год, помогло специалистам не только изучить сложные гидротехнические сооружения под Колизеем, но и лучше понять привычки жителей Древнего Рима и их повседневную жизнь.

В частности, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

"Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", - сказала директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

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