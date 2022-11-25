Исследование, которое продолжалось весь этот год, помогло специалистам не только изучить сложные гидротехнические сооружения под Колизеем, но и лучше понять привычки жителей Древнего Рима и их повседневную жизнь.
В частности, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.
"Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", - сказала директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.
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