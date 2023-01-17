Арестович собирается уйти из офиса президента Украины

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка - значит, в отставку" , - заявил Арестович.
В комментариях Арестович не стал уточнять, окончательное ли решение.
"В прошлый раз, когда я уходил, через полтора месяца началась война. Увидим, что в этот раз будет", - добавил он.
17 января 2022 года Арестович тоже утверждал, что увольняется из Офиса президента, а также с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Впрочем, тогда журналистам не удалось подтвердить слова Арестовича.
Последний скандал с участием Арестовича
14 января внештатный советник ОП Алексей Арестович в разговоре с россиянином Марком Фейгиным заявил, что попадание российской ракеты в многоэтажку в Днепре якобы было следствием работы украинской ПВО. Это сообщение немедленно распространили кремлевские пропагандисты как якобы доказательство их "правоты", что в убийстве мирного населения виновата сама Украина.
Впоследствии Арестович уточнил, что речь шла только о "предположении", тогда как трагедия в Днепре все равно является следствием российской вооруженной агрессии.
Слова Арестовича пришлось опровергать Воздушным силам. В ВСУ подчеркнули, что ракета Х-22 не была сбита ПВО из-за нехватки в Украине средств, которые это могут делать.
В Верховной Раде уже заявили, что начали собирать подписи об отставке Арестовича из ОП.
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