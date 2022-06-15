Советник главы Офиса президента уточнил, что Украине от Германии нужна дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, танки, БТР и беспилотники.

"Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня россияне потеряли скорость наступления", – заявил Арестович.

Арестович напомнил, что Германия обещала Украине передать 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.

"Этого хватило бы на две бригады в украинской армии. Теперь, будь у нас две бригады где-нибудь на передовой, мы могли бы отбить Херсон или отбросить их от Попасной и Северодонецка. Сегодня две бригады – это великая сила", – пояснил советник главы ОП.

На вопрос, что бы он сказал Шольцу, если бы встретил его, Арестович ответил: "Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, каждый день гибнут дети, мы каждый день теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы побить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие".