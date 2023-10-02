Арестович: "Настоящий фашизм — это записывать всех русских в фашисты"

Арестович также назвал "расовой теорией" выдвигаемые многими российскими оппозиционерами — постоянными участниками форума, а также украинскими политиками тезисы о негативной природе "русского народа" .

Российской оппозиции пора "перестать извиняться за то, что она российская", считает Арестович. Вместе с тем политик подверг участников форума критике за использование украинского патриотического приветствия "Слава Украине!"

"Мне показалось, что российской оппозиции навязали вот этот извинительный тон слегка. Знаете в чем для меня это проявляется? В хорошей дрессировке по поводу [лозунга] "Слава Украине!" Все так вздрагивают слегка и потом такие: "Конечно, героям слава!"… Вы не обязаны этого делать вообще-то, с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится", — заявил политик.