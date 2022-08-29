На портале sargs.lv, созданном Минобороны Латвии, опубликовано интервью Алексея Арестовича с парламентским секретарем Министерства обороны Латвии Байбой Блодниеце.

Советник Зеленского высоко оценил военную помощь, оказанную Латвией Украине, что позволило успешно бороться с захватчиками. Теперь Арестович, украинское правительство и вооруженные силы готовы поделиться своим опытом и советами, что делать для Латвии, чтобы отразить возможную атаку со стороны России с собственными с меньшими потерями и причинив максимальный урон противнику.

"Латвия должна наконец понять — война обязательно будет!", — уверен Арестович.

"Самые грубые ошибки в политике, государственном управлении, а также в военной составляющей совершаются исходя из того, что "войны точно не будет". Вместо этого надо руководствоваться установкой на то, что "война обязательно будет". Это лучший способ гарантировать, что война не придет к вам", — пояснил он.

В этом плане Украина не является исключением. Аналогичные ошибки, например, в 1973 году, перед войной "Судного дня", допустил Израиль, неверно оценив военные намерения и возможности своих арабских противников.

"Я всегда говорил, что офицер, который не верит, что разразится война, не может продолжать службу, он должен уйти в отставку. Все построение государственного управления должно вестись исходя из того, что "война обязательно будет". С этой мыслью должны жить все соседи России. Все институты демократического государства и права человека должны быть сохранены, но в то же время должны быть направлены против тех, кто выражает открыто враждебное отношение к государству и может стать пособником противника. Однако главным элементом в наших странах должны быть демократия и права человека", — сказал советник Зеленского.

По сравнению с Украиной, Латвия имеет гораздо меньшую площадь. На вопрос, что делать в таком случае, Арестович признал, что, возможно, придется считаться с временной оккупацией определенных территорий. По его словам, "российская армия до сих пор воюет по той же системе, что и войска СССР, пытаясь добиться победы на поле боя при численном превосходстве. Однако, как показали итоги многих боев, руководство вторгшимися вооруженными силами оказалось слабым, а навыки командиров — недостаточными".

Самой большой ахиллесовой пятой российской армии остается логистика. Как заявил Алексей Арестович, тыловые части армии страны-агрессора очень уязвимы, поэтому с первых дней войны защитники Украины в первую очередь направляли свои удары против частей снабжения.

"Партизаны, спецназ и территориальная оборона прекрасно с этим справились. Таким образом, в случае с Латвией рекомендация будет такой: территорию полностью не защитишь, и сидеть в окопах бессмысленно, подставляя себя под массированные артиллерийские и воздушные атаки. Как только вы начнете уничтожать российские линии снабжения армии, это сразу скажется на боеспособности остального контингента. У них закончатся боеприпасы, топливо, и будет нечего есть. Это значит, что таким образом можно эффективно бороться с российскими оккупантами даже численно очень небольшими вооруженными силами", — сказал Арестович.

Он полагает, что и спустя сто лет российская армия продолжает использовать способ ведения войны Красной Армии, основанный на принципе "шок и смятение". Так СССР в 1968 году вторгся в Чехословакию, а позже, в 1979 году, и в Афганистан. В 1990-х эта практика повторялась в обеих чеченских войнах.

"Как будут действовать россияне? В первую очередь попытаются атаковать ключевые точки принятия решений всеми доступными средствами — ракетами, авиаударами или диверсионными группами. Вскоре после этого последует массированное наземное вторжение", — подчеркнул внештатный советник Офиса президента Украины.

До того, как Риги достигнут основные силы противника, противник будет использовать не менее важное средство военно-психологического воздействия — массированный вертолетный десант, который попытается высадиться на центральных площадях столицы Латвии, осуществляя различные диверсии и пытаясь занимать правительственные здания. Такую тактику применяли россияне в окрестностях Киева.

По словам Арестовича, есть средства против такой тактики. Опыт украинской войны показывает, что в таких случаях нужны отряды быстрого реагирования, которые сразу втягивают противника в бой, пока на помощь им не придут механизированные части, которые обладают значительным огневым превосходством.

"Это могут делать силы специальных операций, простые подразделения территориальных войск обороны или любые другие подготовленные бойцы, которые в принципе умеют стрелять, чтобы удерживать противника на месте и не давать двигаться. Стрельба должна продолжаться все время, чтобы десантники не смогли укрепить свои позиции и чтобы противник не стал сажать свои самолеты на аэродром с дополнительными силами", — пояснил Арестович.

По его словам, даже если бы Россия вторглась в Латвию, ее основные удары были бы направлены на аэродромы, морские порты и железнодорожные узлы, потому что, в отличие от вооруженных сил других стран, российская армия имеет очень слаборазвитое снабжение, к тому же, осуществляемое автомобилями.

Арестович знает способ сделать аэродром непригодным для тяжелых грузовых самолетов. По его словам, на взлетно-посадочной полосе, следует насыпать на нее песок, чтобы самолеты стали скользить. Таким образом, доступ на аэродром был бы закрыт, и не пришлось бы уничтожать ни аэродромное оборудование, ни взлетно-посадочную полосу. А для остановки массивных колонн техники россиян следует использовать естественные препятствия, в частности, реки. Здесь ключ успеха заключается в эффективном разрушении мостов.

Чтобы бороться с передвижением противника, по мнению внештатного советника Офиса президента Украины, вполне достаточно бойцов отдельных подразделений специального назначения и бойцов территориальных войск, оснащенных противотанковыми средствами и минами, которые бы быстро уничтожили мосты, а затем нанесли сильный артиллерийский удар в направлении колонн техники.

В то же время Латвия должна развивать сильные механизированные войска. Они могли бы выступать в качестве своеобразных огневых средств, например, быстро вступая в бои за аэродромы, занятые десантниками противника, или нанося удары во фланги колонн, тем самым с боями останавливая продвижение вражеских частей и ослабляя свои силы, - добавил Арестович.

"Помните, вам не надо сразу громить российскую армию. Вам надо эффективно остановить ее продвижение, чтобы выиграть время для дальнейшего развертывания сил НАТО и последующих операций НАТО. Даже тому контингенту НАТО, который уже находится в странах Балтии, для развертывания потребуется как минимум три дня. Но если действовать правильно, то за эти три дня тыловые части противника будут крайне истощены", - говорит эксперт.

Пполитик полагает, что обществу Латвии будет сложнее, чем жителям Украины, преодолеть психологическую реакцию на агрессию.

"У вас нет такого опыта, поэтому этот фактор может быть шоком. Что делать? Вы должны продержаться первые три дня! Как только вы это сделаете, сразу станет легче. Что нужно доказать за эти три дня? Во-первых, что российская армия не может дойти до ваших западных границ. Во-вторых ,что можно бить и убивать оккупантов. Это поднимает боевой дух солдат. Когда они видят первые клубы дыма от горящей техники или сдавшихся российских военнопленных, то поймут, что враг побежден. Третье — надо показать россиян, которые воюют за Латвию", — заявил Арестович.