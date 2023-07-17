Арестович допустил разделение Украины по принципу ФРГ - ГДР

Присоединение к НАТО территории Украины, контролируемой Киевом, с нераспространением гарантий альянса на часть страны, которая пока находится в российской оккупации, стало бы для Украины "суперисторическим шансом". Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире журналистки Юлии Латыниной на YouTube. Украинские и российские СМИ обратили внимание на это заявление в воскресенье, 16 июля.

"Давайте так. Часть оккупированных территорий остаются оккупированными, вне контроля украинского правительства. Скажем так, 80% (…) По сути мы большей частью государства, прекратив войну, вступаем в НАТО. Многие могут сказать, что это - суперисторический шанс", - указал Арестович.