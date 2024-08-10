Арестованный на Кипре россиянин предстал перед судом в США

„Технологии, которые Петров и его сообщники закупили в нарушение экспортного контроля в ходе сговора, имеют важное военное применение и включают различные типы электронных компонентов, которые были обнаружены в российской военной технике на поле боя в Украине, такие как российские управляемые ракеты, беспилотники и устройства радиоэлектронной борьбы и связи“, - говорится в пресс-релизе министерства.

В США проведена первоначальная явка в суд гражданина России и Германии Артура Петрова после его экстрадиции из Республики Кипр за уголовные преступления, связанные с нарушениями экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством с использованием электронных средств связи и отмыванием денег. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США, опубликованного в пятницу, 9 августа.

Россиянину будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет. „Судья федерального окружного суда определит приговор после рассмотрения Руководящих принципов США по назначению наказаний и других установленных законом факторов“, - уточняют в американском Минюсте.

Петров был арестован почти год назад