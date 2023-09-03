Арестованный Коломойский отказался вносить залог

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который был отправлен под арест на два месяца, не будет вносить залог, сторона защиты готовит апелляцию на решение суда. Об этом сообщил его адвокат в субботу, 2 сентября.

"Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим", - сказал представитель защиты Коломойского после заседания суда по избранию бизнесмену меры пресечения. Видеозапись общения адвоката с журналистами опубликовало агентство "Укринформ".

Шевченковский районный суд Киева арестовал Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в размере около 510 млн гривен (почти 13 млн евро). Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе адвоката бизнесмена. В то же время решение о мере пресечения было зачитано публично.

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