После российского вторжения в Украину Запад ввел санкции против зависимых от Владимира Путина российских миллиардеров и чиновников. Несколько связанных с ними суперъяхт были арестованы, однако ни одна до сих пор не выставлялась на аукцион.
Рыночная стоимость 72,5-метровой Axioma оценивается в 75 млн долларов, однако скорее всего она уйдет с молотка дешевле. Под аукцион отведен всего один день - ближайший вторник, а инициатора продажи - американский банк JP Morgan удовлетворит сумма и втрое меньше.
JP Morgan убедил суд Гибралтара продать лодку для погашения долга Пумпянского перед банком на 20 млн долларов.
Axioma была построена в 2013 году и первоначально носила имя Red Square. Пумпянский сдавал лодку в аренду всем желающим за 549 тысяч евро в неделю.
Вот как выглядит яхта:
Пумпянский попал под санкции ЕС, Британии и США. Он тут же вышел из бенефициаров и покинул совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Аналогично поступили многие российские миллиардеры.
Активисты призывают власти стран, арестовавших яхты, продать их, а деньги отдать на содержание миллионов украинских беженцев, бежавших от российских бомбежек и оккупации. К тому же содержание каждой арестованной яхты обходится в сотни тысяч евро, и эти счета теперь оплачивают не подсанкционные владельцы, а западные налогоплательщики.
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