Арест за вакцину. Учительница в США задержана за самовольную прививку ученику

Местная полиция сообщает, что Лора Руссо привила ученика у себя дома, не имея ни соответствующей квалификации, ни согласия родителей мальчика — правда, как утверждается, 17-летний школьник сам хотел получить вакцину.
Руссо преподает биологию, ей 54 года. Ее задержали в канун Нового года, и теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы.
Пока неясно, как Руссо получила вакцину против коронавируса, настоящая ли она и кто ее произвел. В настоящее время единственный разрешенный для американцев моложе 18 лет препарат — это вакцина Pfizer-BioNTech.
На видеозаписи случившегося Руссо говорит подростку: "Надеюсь, с тобой все будет в порядке". "Вот, пожалуйста. Домашняя вакцина", — отвечает он.
Неправильно сделанные инъекции могут быть опасны. Кроме того, врачи и лицензированные медицинские работники должны убедиться, что вакцина не поддельная и что срок ее действия не истек. Они также должны ознакомиться с историей болезни пациентов и проследить за их реакцией после укола.
Официальные лица говорят, что родители мальчика позвонили в полицию, когда он вернулся домой, и рассказали им о случившемся.
"Она раздобыла вакцину, — сказал комиссар полиции нью-йоркского округа Нассо Патрик Райдер. — Мы все еще выясняем, как ей это удалось".
Как сообщает CBS News, средняя школа, где преподавала Руссо, выпустила заявление, в котором говорится, что учительницу отстранили от преподавания и направили на другую работу пока идет расследование.
Она обвиняется в том, что незаконно оказывала профессиональные услуги. Судебное заседание по ее делу назначено на 21 января.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ландсбергис: проблема транзита белорусских удобрений раздута (5)
Резонанс, связанный с тем, что "Литовские железные...
"Delfi. Главное": Новый год напряженности от границ с Беларусью и Украиной до Казахстана Обсуждаем с Лауринасом Кащюнасом иТарасом Березовецом (1)
Новый год , несмотря на застольные пожелания и надежды...
В Вильнюсе болеют водители общественного транспорта, возможны опоздания (5)
В столичной компании "Вильнюсский общественный...
Две трети депутатов уже подали документы, без которых с понедельника в парламент нельзя будет попасть (1)
Две трети литовских депутатов уже подали документы, без...
Коронавирус в Литве: 3053 новых случая и 13 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3053 новых случая...