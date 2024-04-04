ARD: В восстановлении Мариуполя участвуют немецкие фирмы

Компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими в ходе войны России против Украины . Таковы выводы журналистов программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD, обнародованные в среду, 3 апреля.

В публикации сообщается, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного в ходе войны украинского города, который был оккупирован ВС РФ и объявлен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото- и видеоматериалы.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, заметили они. По данным ARD, до сегодняшнего дня Knauf имеет 4000 сотрудников в России и делает миллиардные обороты на российском рынке. На запрос редакции в компании указали, что осуждают агрессивную войну России против Украины и соблюдают все санкции ЕС в отношении РФ. Продукция Knauf, выпускаемая в России, предназначена "исключительно для российского рынка", добавили в пресс-службе. На обширный список вопросов, переданный редакцией компании, ответов получено не было, указывает ARD.