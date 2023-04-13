Согласно документам, в iPhone и MacBook больше не будет российских металлов "по требованию правительства США". Однако пока Apple продолжает получать вольфрам с завода "Молирен", расположенного в городе Рошаль в Московской области.
Южнокорейская группа компаний Samsung, несмотря на отказ поставлять технику в РФ, использует российские металлы. Тантал, вольфрам и золото Samsung закупает у "Гидрометаллурга", "Молирена", Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ), Соликамского магниевого завода (СМЗ), Новосибирского аффинажного завода, "Уралэлектромеди", Московского завода по обработке спецсплавов (МЗСС) и "Красцветмета".
Весной 2022 года многие зарубежные компании ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung. В конце сентября "Коммерсантъ" выяснил, что производители перестали закупать у российских заводов металлы, которые используют при создании электроники. Из-за этого отечественные предприятия потеряли более половины прибыли, а иностранные компании были вынуждены искать новых партнеров.
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