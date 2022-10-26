"Apple Inc. необходимо будет соблюдать закон Европейского Союза, который предполагает перевод iPhone на зарядное устройство типа USB-C. Компания будет соблюдать это, как и другие законы", – пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление главного маркетолога компании Грега Джосвиака на конференции Wall Street Journal.

Представитель Apple не уточнил, когда iPhone получит зарядное устройство для замены Lightning.

Закон ЕС о типе зарядных портов вступит в силу в 2024 году. Ранее Apple уже перевела Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C с Lightning и других разъемов.