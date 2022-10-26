aA
Apple официально заявила о переводе iPhone на USB-C. Об этом сообщает Bloomberg News. Причиной стало введение закона ЕС о единых зарядных портах
Facebook/Meta/Google/Amazon/Microsoft/Apple
Facebook/Meta/Google/Amazon/Microsoft/Apple
© Shutterstock

"Apple Inc. необходимо будет соблюдать закон Европейского Союза, который предполагает перевод iPhone на зарядное устройство типа USB-C. Компания будет соблюдать это, как и другие законы", – пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление главного маркетолога компании Грега Джосвиака на конференции Wall Street Journal.

Представитель Apple не уточнил, когда iPhone получит зарядное устройство для замены Lightning.

Закон ЕС о типе зарядных портов вступит в силу в 2024 году. Ранее Apple уже перевела Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C с Lightning и других разъемов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

snob.ru
Статьи по теме:

Одна зарядка на все гаджеты: ЕС окончательно утвердил полный переход на USB-C

Также закон позволяет потребителям выбрать – купить...

TOP новостей

Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"

Начало отопительного сезона вызывает у жителей...

Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных

После начала деоккупации украинских территорий мир...

СМИ: дома у Ксении Собчак проходит обыск, она уехала в Литву МИД страны информацию не комментирует

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении...

В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?

Жители, интересующиеся рынком недвижимости в Вильнюсе...

Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки

1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...