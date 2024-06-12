AP: США передадут Украине еще один комплекс Patriot

Выступая в Мадриде, Зеленский сказал, что Украине срочно нужны еще семь таких комплексов, чтобы отражать российские удары по электросетям и гражданским районам, а также по военным объектам.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить дополнительные комплексы Patriot. По его словам, Россия ежемесячно сбрасывает на Украину около 3 тысяч бомб, и комплексы помогут его военным противостоять бомбардировкам.

Чиновники выступали на условиях анонимности, поскольку о решении не было объявлено публично.

Другие союзники, включая Германию, также поставляли системы ПВО и боеприпасы к ним.

Это будет второй комплекс Patriot, переданный США Украине, хотя Пентагон регулярно поставлял неуказанное число ракет для этих комплексов.

Он сказал, что два комплекса нужны Украине для защиты Харьковской области, где 10 мая Россия начала трансграничное наступление, которое создало сложную ситуацию для украинских войск.

„Если бы у нас были эти современные комплексы Patriot, [российские] самолеты не смогли бы подлетать достаточно близко, чтобы сбрасывать управляемые бомбы на гражданское население и военных“, – заявил Зеленский на пресс-конференции в испанской столице.

О решении США стало известно на фоне подготовки лидеров оборонных ведомств США, Европы и других стран к ежемесячному совещанию по вопросам безопасности Украины. Совещание пройдет в Брюсселе в четверг под председательством министра обороны США Ллойда Остина.