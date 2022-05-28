Западные страны рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать полученные таким образом средства для восстановления Украины. Об этом на условиях анонимности сообщили знакомые с обсуждением источники Associated Press.
Как утверждает агентство, идею предложила на недавней встрече министров финансов G7 вице-премьер Канады Христя Фриланд. Инициатором стали неназванные российские олигархи, с которыми член канадского правительства знакома по работе журналистом в Москве в 1990-х годах.
По словам Фриланд, украинская сторона была проинформирована об этом предложении. Чиновница также подчеркнула, что отмежевание богатейших россиян от президента РФ Владимира Путина — в интересах Запада.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз изучает способы использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины.
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