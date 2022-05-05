AP: При бомбардировке драмтеатра в Мариуполе могли погибнуть 600 человек

В результате бомбардировки Драматического театра в Мариуполе 16 марта могли погибнуть до 600 человек, сообщило в среду, 4 мая, агентство AP со ссылкой на собственные источники. Ранее власти Мариуполя говорили о 300 погибших.

Агентство опирается на показания 23 человек, среди которых были и те, кто укрывался в театре от бомбардировок и участвовал в спасении людей из-под завалов. При подсчетах учитывались также фото- и видеоматериалы и планы театра.

Все очевидцы, с которыми побеседовали журналисты, говорили, что видели не более 200 спасшихся людей. Многие оценили число людей в здании в момент авиаудара в одну тысячу. Очевидцы также заявили, что в момент удара не менее ста человек находились у полевой кухни возле театра, причем никто из тех, кто находился там, не выжил, отмечает AP.

Свидетели не упоминают украинских военных

Примечательно, что никто из собеседников AP не видел, чтобы внутри здания действовали украинские военные. Очевидцы не сомневаются в том, что удар нанесла именно российская авиация.

В AP отмечает, что узнать точное число погибших невозможно в том числе и потому, что район театра находится под контролем российских сил, которые предположительно убирают тела и обломки.

В конце апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне достают тела погибших из-под завалов театра и свозят их в братскую могилу в поселке Мангуш.