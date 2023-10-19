AP: боевики ХАМАС использовали северокорейское оружие при нападении на Израиль

AP утверждает, что террористы ХАМАС использовали ручной противотанковый гранатомет F-7 (копию советского РПГ-7), которые боевики обычно используют против бронетехники. Однако эксперт по вооружениям, директор консалтинговой компании Armament Research Services Н. Р. Джензен-Джонс уточняет, что северокорейский гранатомет предназначен, скорее, для поражения личного состава, учитывая его форму.

«Северная Корея уже давно поддерживает палестинские группировки боевиков, и северокорейское оружие ранее было зарегистрировано среди запрещенных поставок», — добавляет Джензен-Джонс.

Также эксперты обратили внимание, что на пропагандистских видеороликах и фотографиях ХАМАС можно заметить северокорейскую управляемую противотанковую ракету Bulsae, а также северокорейскую самозарядную винтовку vz. 58, внешне напоминающую автомат Калашникова.