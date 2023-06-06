"Россия разрушила плотину возле Новой Каховки. Им казалось, что это единственный способ остановить украинские силы на юге (это мы еще увидим). Последствия этой катастрофы могут быть огромными. Водоснабжение городов Украины будет восстановлено, чего нельзя сказать о городах оккупированного Крыма", - написал Анушаускас.

Напомним, в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов. При подъеме воды погибли животные в Новокаховском зоопарке.

Президент Зелеснкий сказал, что взорвать дамбу Каховской ГЭС, которая находится под российской оккупацией больше года, как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована российскими оккупантами и взорвана ими, сказал украинский лидер, обращаясь к участникам саммита “Бухарестской девятки”.