Антимигрантские акции после убийства девочек в Саутпорте: арестованы более 100 человек

В Ливерпуле в полицейских бросали кирпичи, бутылки и файеры, одного полицейского ударили стулом по голове, а другого сбили с мотоцикла. Около тысячи протестующих против нелегальной иммиграции, некоторые из которых выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, столкнулись с контрдемонстрантами из движений антифа и некоторых других левых организаций.

Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.

Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.

В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых.

Полиция в защитном снаряжении, с щитами и собаками пыталась разнять демонстрантов, но не слишком успешно, в результате пришлось вызывать подкрепление. Беспорядки продолжались до самого утра воскресенья.

Несколько сотен демонстрантов-антифа собрались возле станции Лайм-стрит в Ливерпуле в обеденное время, призывая к „единству и терпимости“, скандируя „Здесь рады беженцам“ и „Нацистская мразь, прочь с наших улиц!“

В Манчестере произошли потасовки с полицией и как минимум два ареста. В Белфасте, где протестующие у мечети бросали всё, что попадало под руку, в журналистов, а ранее разбили окна в кафе, были арестованы два человека.

Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле было арестовано 14 человек, а старший инспектор Викс Хейворд-Мелен ожидает, что в ближайшие дни будут произведены новые аресты.

В результате беспорядков несколько полицейских получили ранения, двое были доставлены в больницу с переломами. 23 человека были арестованы.

По данным полиции Мерсисайда, в ливерпульском районе Уолтон была подожжена библиотека, и протестующие пытались помешать пожарным потушить ее. Они также взломали несколько магазинов и подожгли мусорные баки.

По словам представителей полиции, основное внимание было сосредоточено на Блэкпуле, однако в соседних городах также имели место „незначительные беспорядки“. В Сток-он-Тренте в полицейских бросали кирпичи.

В Блэкпуле протестующие подрались с панками, пришедшими на фестиваль Rebellion. Присутствие полиции было незначительным, и между двумя группами начались стычки, в ходе которых участники бросали бутылки и стулья. Полиция Ланкашира сообщила, что арестовала более 20 человек.

Мэрия была закрыта, так как внутри проходил чемпионат Британии по шахматам. Трое полицейских получили ранения и 20 человек были арестованы после беспорядков в центре города, в ходе которых были разгромлены несколько магазинов.

В Халле протестующие разбили окно в отеле, где размещены просители убежища, а в полицейских бросали бутылки и яйца.

По данным полиции графства Стаффордшир, 10 человек были арестованы, а трое полицейских получили незначительные травмы.

Полиция графства Лестершир арестовала двух человек в центре города Лестер. А полиция Западного Йоркшира заявила, что акция протеста в Лидсе прошла в основном без инцидентов, но один человек был арестован.



На юге Белфаста сильно пострадали от огня кафе и супермаркет, также сгорело несколько автомобилей. Пожарные ликвидировали несколько поджогов. Беспорядки продолжались несколько часов в субботу вечером и в воскресенье утром. При этом, как отметил член Североирландской ассамблеи Эдвин Путс, многие из участников протестов в южном Белфасте приехали туда из других районов города.