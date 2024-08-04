2024.08.04 16:30

Антимигрантские акции после убийства девочек в Саутпорте: арестованы более 100 человек

 
BBC Russian
Neramumai Jungtinėje Karalystėje
Neramumai Jungtinėje Karalystėje
ФОТО: BENJAMIN CREMEL | Scanpix

В британских городах продолжаются волнения, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. К середине дня в воскресенье полиция арестовала по всей стране более 100 человек.

Премьер-министр Кир Стармер заверил полицию в полной поддержке правительства в борьбе с „экстремистами, пытающимися сеять ненависть“.

Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.

В других местах относительно небольшие демонстрации обошлись без насилия.

В Ливерпуле в полицейских бросали кирпичи, бутылки и файеры, одного полицейского ударили стулом по голове, а другого сбили с мотоцикла. Около тысячи протестующих против нелегальной иммиграции, некоторые из которых выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, столкнулись с контрдемонстрантами из движений антифа и некоторых других левых организаций.

Несколько сотен демонстрантов-антифа собрались возле станции Лайм-стрит в Ливерпуле в обеденное время, призывая к „единству и терпимости“, скандируя „Здесь рады беженцам“ и „Нацистская мразь, прочь с наших улиц!“

Полиция в защитном снаряжении, с щитами и собаками пыталась разнять демонстрантов, но не слишком успешно, в результате пришлось вызывать подкрепление. Беспорядки продолжались до самого утра воскресенья.

В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых.

Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.

По данным полиции Мерсисайда, в ливерпульском районе Уолтон была подожжена библиотека, и протестующие пытались помешать пожарным потушить ее. Они также взломали несколько магазинов и подожгли мусорные баки.

В результате беспорядков несколько полицейских получили ранения, двое были доставлены в больницу с переломами. 23 человека были арестованы.

Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле было арестовано 14 человек, а старший инспектор Викс Хейворд-Мелен ожидает, что в ближайшие дни будут произведены новые аресты.

В Манчестере произошли потасовки с полицией и как минимум два ареста. В Белфасте, где протестующие у мечети бросали всё, что попадало под руку, в журналистов, а ранее разбили окна в кафе, были арестованы два человека.

В Халле протестующие разбили окно в отеле, где размещены просители убежища, а в полицейских бросали бутылки и яйца.

Мэрия была закрыта, так как внутри проходил чемпионат Британии по шахматам. Трое полицейских получили ранения и 20 человек были арестованы после беспорядков в центре города, в ходе которых были разгромлены несколько магазинов.

В Блэкпуле протестующие подрались с панками, пришедшими на фестиваль Rebellion. Присутствие полиции было незначительным, и между двумя группами начались стычки, в ходе которых участники бросали бутылки и стулья. Полиция Ланкашира сообщила, что арестовала более 20 человек.

По словам представителей полиции, основное внимание было сосредоточено на Блэкпуле, однако в соседних городах также имели место „незначительные беспорядки“. В Сток-он-Тренте в полицейских бросали кирпичи.

По данным полиции графства Стаффордшир, 10 человек были арестованы, а трое полицейских получили незначительные травмы.

Полиция графства Лестершир арестовала двух человек в центре города Лестер. А полиция Западного Йоркшира заявила, что акция протеста в Лидсе прошла в основном без инцидентов, но один человек был арестован.


На юге Белфаста сильно пострадали от огня кафе и супермаркет, также сгорело несколько автомобилей. Пожарные ликвидировали несколько поджогов. Беспорядки продолжались несколько часов в субботу вечером и в воскресенье утром. При этом, как отметил член Североирландской ассамблеи Эдвин Путс, многие из участников протестов в южном Белфасте приехали туда из других районов города.

При этом не все демонстрации, прокатившиеся по Британии в субботу, переросли в насилие, в некоторых местах протестующие к вечеру мирно разошлись.

В воскресенье ожидаются новые акции протеста, хотя и не такие многочисленные, как накануне. Некоторые из них, например, в Портсмуте и Блэкберне, уже завершились, собрав по несколько сотен участников.

По данным Би-би-си, на выходные ультраправые активисты планируют провести не менее 30 демонстраций по всей Великобритании, в том числе новую акцию протеста в Саутпорте, с которого и начались протесты. Для работы в выходные власти мобилизовали дополнительно 70 прокуроров, чтобы без задержек предъявить обвинения арестованным участникам беспорядков.

На встрече министров в субботу британский премьер сказал собравшимся, что „право на свободу выражения мнений и насильственные беспорядки, которые мы наблюдали, — две совершенно разные вещи“.

Насилию любого рода нет оправдания, добавил Стармер, подчеркнув, что правительство поддерживает полицию в принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности на улицах британских городов.

В субботу министр внутренних дел Иветт Купер также предупредила, что всем, кто будет участвовать в „неприемлемых беспорядках“, помимо других наказаний грозит тюремное заключение и запрет на поездки, добавив, что в тюрьмах уже зарезервировано достаточное количество мест.

Об этом же говорила Диана Джонсон, министр по делам полиции, пообещавшая быстрые аресты и судебные преследования: „Люди должны знать, что к ним придут и арестуют“

Теневой министр внутренних дел от консерваторов Джеймс Клеверли призвал премьера и министра внутренних дел сделать больше для восстановления общественного порядка и „послать четкий сигнал бандитам“.

В начале этой недели премьер-министр объявил о новой национальной программе по борьбе с беспорядками, которая поможет пресечь деятельность агрессивных групп и позволит полиции обмениваться оперативной информацией.

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