Глава USADA назвал фарсом ситуацию, в которой спортсмены, которым запретили выступать под российским флагом, участвуют в Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. За допуск россиян на Олимпиаду он раскритиковал не только МОК, но и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
"К сожалению, мы уже видели весь этот фильм ужасов, в котором поддержка российскими властями программы допинга остается безнаказанной и Россия выигрывает, пока руководители МОК и ВАДА пытаются убедить весь мир, что "отстранили" ее", - заявил Тайгарт.
По его мнению, отстранение России от Олимпийских игр в итоге обернулось "ребрендингом", и такие меры только "поощряют тех, кто готов добиваться побед любой ценой".
В связи с этим Трайбарт призвал МОК опубликовать итоги допинг-тестов каждого российского спортсмена - по его мнению, это поможет обеспечить прозрачность и контроль над ситуацией со стороны международного сообщества.
Россия отстранена от участия в Олимпийских играх до декабря 2022 года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории. Однако российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх в Токио - но не под флагом своей страны, а под флагом Олимпийского комитета России.
По состоянию на утро воскресенье Олимпийский комитет России занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете. Российские спортсмены взяли 11 золотых медалей. Возглавляет неофициальный зачет Китай, за ним следует Япония. США замыкают тройку лидеров.
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