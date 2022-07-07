"Во-первых, дело в засухах. Во-вторых, в количестве воды, которое мы берем из системы водоснабжения", — указывает Нихат Зал, эксперт по водным ресурсам в Европейском агентстве по окружающей среде (European Environment Agenc, EEA). В Европе потребление воды населением составляет всего лишь 9% от общего ее расхода. Основная же доля, около 60%, уходит на нужды сельского хозяйства.

Италия

Статьи по теме: Италию накрыла самая мощная за 70 лет засуха. На севере страны введен режим ЧС



Острее всего сейчас стоит эта проблема на севере Италии, страдающем от сильнейшей за последние 70 лет засухи. В более чем сотне городов там ограничено потребление питьевой воды. В понедельник, 4 июля, правительство Италии объявило чрезвычайное положение в пяти регионах. Они получат в ближайшем будущем 36 млн евро на борьбу с водным кризисом. Уровень воды в реках По и Дора-Бальтеа сейчас составляет всего лишь 1/8 от обычного. Эти реки питают один из самых важных сельскохозяйственных регионов Европы. Засуха угрожает площадям, на которые приходится 30% объема местного сельхозпроизводства.

Стефано Бондеза, президент ирригационной организации West Sesia, дал указание прекратить поливать фруктовые деревья и тополя. Сэкономленная вода должна спасти урожай риса, играющего важную роль в экономики отрасли.

В минувшие выходные мэр Вероны в срочном порядке запретил до конца августа поливать сады и спортивные площадки, мыть автомобили и внутренние дворики, наполнять бассейны. Огороды можно поливать только ночью. Потребление воды в Пизе тоже регулируется: там питьевую воду можно использовать только "для бытовых нужд и личной гигиены". За нарушение — штраф до 500 евро.

Тем временем в Милане отключили все фонтаны, используемые только для декоративных нужд. Мэр городка Кастеназо нестандартно подходит к решению возникшей проблемы. Он запретил парикмахерам и брадобреям дважды мыть голову клиентам. Это сэкономит тысячи литров воды в день. В городе с населением 16 000 человек работают 10 парикмахерских.

Португалия



Португалия к аномальной засухе вышнего года начала готовится заранее, еще с зимы. Из-за отсутствия дождей уровень воды в местных водоемах был чрезвычайно низким уже в январе. Поэтому в феврале правительство ограничило использование ГЭС до 2 часов в неделю. Так власти гарантировали то, что 10 млн жителей страны хватит питьевой воды минимум на два года.

То, что просматривалось уже зимой, стало абсолютно очевидным сейчас: уже с конца мая на 97% территории Португалии царит засуха. Если раньше засухи случались раз в десять лет, то сейчас в Средиземноморье они бывают почти вдвое чаще — как утверждают специалисты, из-за сжигания угля, нефти и газа. Некоторые регионы столкнулись с таким бедствием впервые за тысячу лет.

Ассоциация ирригаторов оросительного периметра, включающего города Силвеш, Лагоа и Портиман на юге страны, активировала план действий в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить водой примерно 1800 ферм. Орошение некоторых сельхозкультур сокращено вдовое.

Министр окружающей среды и борьбы с изменением климата Дуарте Кордейру сообщил португальским журналистами, что, несмотря на все приготовления, в будущем страну ждут ограничения потребления и более высокие цены на воду. Дуарте призвал бизнес профинансировать меры, которые помогут справиться с возникшей проблемой.

Нихат Зал из EEA видит множество способов повышения эффективности использования и экономии воды. "На пути из водоема, например из озера, до места производства теряется в среднем 25% пресной воды, — подчеркивает Зал. — Если поднять эффективность инфраструктуры водоснабжения, то это откроет огромные возможности для экономии".

Испания



В Испании тоже небывалая засуха. Настолько сильная, что двум третям территории страны угрожает опустынивание. Плодородная земля превращается в песок. По данным испанской метеорологической службы, эта зима стала стала второй по засушливости с 1961 года. Поэтому населенные пункты на севере страны уже в феврале были вынуждены принять экстренные меры.

Власти общины Кампельес в Каталонии временно ограничили работу водопровода до нескольких часов в день. На случай ЧП каждый день в пяти выделенных местах расставят ведра с водой. В городке Вакариссес, что рядом с Барселоной, высохли колодцы и водохранилища. Сейчас вода из кранов в Вакариссесе течет по графику только с 6 до 10 утра и с 8 вечера до полуночи. Устранение протечек и ограничения по времени помогли сократить ежедневное потребление воды в городке, где живет 7000 человек, на четверть.

В Испании по меньшей мере 70% всей используемой пресной воды идут на нужды сельского хозяйства. "Потребности увеличиваются. Вместо того, чтобы принять меры по сокращению потребления воды, мы ведем себя так, будто бы ее у нас как у Норвегии или Финляндии. Когда на самом деле — как в Северной Африке", — сообщил DW Хуан Бареа, представитель испанского отделения Greenpeace.

Хотя в сельском хозяйстве страны все чаще берут на вооружение эффективное капельное орошение, пятая часть его все еще пользуется устаревшими неэкологичными методами. Чтобы лучше справляться с водными кризисами, нужно уйти от кризисного менеджмента, как это происходит сейчас с ограничениями воды, и переключиться на долгосрочное планирование, предупреждает Зал из EEA.

Иными словами, надо заняться повышением эффективности водопользования, выработкой предотвращающих кризис мер и подготовкой к следующей нештатной ситуации. К тому же, добавил Зал, важна "адаптация к изменению климата на индивидуальном и местном уровне, а также на уровне правительств".