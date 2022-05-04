Аннексия юго-востока. РФ готовит "референдумы"

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил 3 мая, что у Белого дома есть информация о планах России на оккупированные территории Украины.

По его словам, в середине мая Россия собираются провести в "ЛДНР" фиктивные референдумы, по итогам которых эти территориальные образования будут присоединены к РФ.

Также, заявил Карпентер, есть признаки того, что Россия собирается провести референдум о независимости в Херсонской области, результаты которого также будут сфальсифицированы.

"Мы считаем, что Кремль может попытаться провести фиктивные референдумы, пытаясь создать видимость демократической и выборной легитимности. Такие фиктивные референдумы, сфальсифицированные результаты не будут признаны законными, как не будут признаны законными любые попытки дополнительной аннексии территории Украины", — отметил он.

Карпентер подчеркнул, что сомневаться в информации американской разведки не приходится.

"К сожалению, мы были скорее правы, чем неправы, разоблачая то, что, по нашему мнению, может произойти дальше", — сказал он, отметив при этом, что российский план может не увенчаться успехом.

Косвенно на такие планы указывают похищения мэров городов и членов местных советов на территориях оккупированных российскими войсками, отключение их от интернета и сотовой связи, поиски проукраинских активистов, планы введения российской школьной программы в местных школах, замена украинской символики на российскую, попытки ввести в оборот рубль.

Кроме того, в конце апреля Кремль сменил своего куратора в "ЛДНР", вместо Дмитрия Козака, поставив первого замглавы администрации Путина Сергея Кириенко. Как отметило российское агентство РБК, теперь за работу с "ЛДНР" отвечает не управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике.

РБК со ссылкой на источники писал, что замена говорит о работе по созданию "единого внутриполитического пространства" или о рассмотрении сценария включения "ЛДНР" в состав России. Кириенко уже посетил Донецк, где встретился с главами самопровозглашенных "республик".

О подготовке инсценировки референдума в Херсоне британская разведка писала еще 24 апреля. "Город является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины", — говорилось в отчете Минобороны Британии.

О планах провести в "ЛДНР" псевдореферендумы о присоединении к России, а в частично оккупированной Херсонской области голосование о независимости с последующей аннексий региона 27 апреля писала "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России. Издание также писало о середине мая.

При этом источники "Медузы" отметили, что изначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.

4 мая волонтер из Херсона Ирина Салихова в эфире 24 канала заявила, что РФ решила оставить попытки провести "референдум" и планирует присоединить Херсонскую область к аннексированному Крыму без "народного волеизъявления".

"Они поняли, что создать картинку для росСМИ не удастся, потому что херсонцы громко заявляют о своем нежелании быть в составе России путем фейкового референдума", — подчеркнула волонтер.