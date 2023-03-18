Компенсация включает оплату 13 выступлений певицы, которые были уже запланированы и по которым уже был подписан контракт.

Ранее "Метрополитен-опера" отменила концерты Анны Нетребко из-за того, что певица отказалась осудить российского президента Владимира Путина. Театральная организация настаивала на том, что не обязана выплачивать российской певице гонорар за отмененные выступления, поскольку Анна Нетребко, отказавшись осудить действия Путина, нарушила пункт договора, который регламентирует публичное поведение сторон.

Суд счел действия “Метрополитен-оперы” неправомерными, указав на то, что договор с певицей предусматривал оплату вне зависимости от того, состоялись ее выступления или нет. Кроме того, суд отметил, что Анна Нетребко имеет право поддерживать Путина, и в этом нет ничего неправомерного.

Анна Нетребко также настаивала на выплате еще 400 тысяч долларов (более 30,6 млн рублей) - в качестве компенсации гонораров за будущие выступления, которые планировались, но по ним еще не был подписан контракт. В удовлетворении этого требования певицы суд отказал.

До начала войны Анна Нетребко не раз выступала в поддержку Путина, а также была его доверенным лицом на выборах.

В декабре 2014 года она передала сертификат на 1 млн рублей в помощь Донецкому национальному театру оперы и балета, а также сфотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из лидеров ссепаратистов Олегом Царевым. Позже она утверждала, что не знала значения символа, на фоне которого фотографировалась.

С осуждением российской агрессии в Украине Анна Нетребко выступила в конце марта прошлого года, когда театральные площадки за границей начали отменять концерты и спектакли с ее участием. После того, как она выступила с осуждением "спецоперации", ее выступления начали отменять в России.