Английский суд обязал Трампа выплатить шестизначные издержки автору скандального досье Стилу

В феврале судья Стейн закрыла дело против этой консалтинговой компании, основанной бывшим офицером британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом, после того, как пришла к выводу, что иск Трампа с требованием компенсации «обречен на провал».

В новом постановлении судья Стейн также распорядилась, чтобы Трамп выплатил компании Orbis все издержки, вызванные его судебной претензией.

В постановлении, с которым в четверг ознакомилось агентство PA, говорится также, что Трамп не предпринимал попыток подать апелляцию.

В 2016 году, перед американскими президентскими выборами, Стил, руководивший в прошлом российским отделом МИ-6, составил досье, в котором, среди прочего, содержались неподтвержденные данные о том, что экс-президент был «скомпрометирован» российской спецслужбой ФСБ. Трамп отрицал эти утверждения.