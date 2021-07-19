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Англия сняла ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С полуночи понедельника, 19 июля, в стране не действуют, среди прочего, правило держаться на расстоянии от других людей в закрытых помещениях и рекомендация работать из дома.
Londonas
Londonas
© Reuters / Scanpix

Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей разнообразных развлекательных заведений. А необходимость носить защитные маски сохранится лишь в общественном транспорте Лондона. Осталось в силе требование уйти в карантин при обнаружении инфекции среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты.

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Премьер-министр Борис Джонсон выступил в защиту снятия ограничений, названных в СМИ "днем свободы". При этом Джонсон призвал соотечественников оставаться благоразумными и сделать прививку от COVID-19. Сам премьер находится на карантине после контакта с инфицированным лицом.

Критика со стороны лейбористов


Решение британских властей вызвало недовольство оппозиции. Джонатан Эшворт, эксперт Лейбористской партии по вопросам здравоохранения, назвал позицию официального Лондона "безрассудной". С особо острой критикой лейбористы обрушились на отмену масочного режима.

Каждый день — около 50 тысяч новых заражений


В то же время ученые обеспокоены динамикой распространения инфекции в королевстве. В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тысяч случаев. Больше заражений в сутки регистрируют лишь в Индонезии и США. Если распространение "дельта"-варианта вируса выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со ста тысячами заражений в сутки и необходимостью ежедневно класть в больницы по 2000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, считает профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон.

Уэльс и Шотландия вправе устанавливать собственную политику в области здравоохранения. Их правительства уже заявили, что оставят в силе ряд ограничений, включая масочный режим.

В целом в 67-миллионном Соединенном Королевстве вирус выявлен у 5,43 млн человек, около 129 тысяч больных умерли, а 4,39 млн выздоровели.

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Deutsche Welle

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